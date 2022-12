De Graafschap speelt gelijk tegen Rot Weiss Essen

De Graafschap-trainer Adrie Poldervaart speelde in de eerste helft vooral met spelers die in de competitie amper aan de bak komen. De Duitsers, die in de 3. Bundesliga spelen, openden via Simon Engelmann na 18 minuten de score, maar met een schuiver zorgde Jesse Schuurman voor de 1-1 ruststand.

Na rust was De Graafschap beduidend sterker en kwam via Danzell Gravenberch op een 2-1 voorsprong. Nadat Camiel Neghli een strafschop op de paal had geschoten, kwam Rot Weiss Essen via Aurel Loubongo in de 87ste minuut alsnog langszij.