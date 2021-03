De Graafschap spreekt vertrouwen uit in Seuntjens ondanks pikante transfer naar NAC: ‘Aan Ralf om dat uit te betalen’

Dat is de uitkomst van stevig en uitgebreid beraad. Seuntjens (31) maakt het seizoen af bij De Graafschap en zit vrijdag in het uitduel bij Telstar normaal gesproken gewoon bij de wedstrijdselectie.

De Doetinchemse club heeft dinsdagavond via een videoboodschap zijn vertrouwen in de aanvoerder uitgesproken. De Superboeren hopen met het statement de schade in de transfersoap te beperken en, met het oog op de promotiestrijd, de rust te laten terugkeren.

Veel onrust

Bij De Graafschap is de afgelopen dagen veel onrust ontstaan door de transferperikelen rond Seuntjens. De captain, wiens contract afloopt, verkiest een vertrek naar NAC boven een langer verblijf in Doetinchem. De spits is mondeling akkoord met de club uit zijn geboortestad Breda en gaat een contract voor twee seizoenen te tekenen, met een optie op een extra jaar.

De transfer ligt enorm gevoelig, want De Graafschap en NAC zijn directe concurrenten in de strijd om promotie. Op 28 maart staan de clubs tegenover elkaar.

De Achterhoekse club zegt er vertrouwen in te hebben dat de aanstaande transfer geen invloed heeft op de ambities van zijn aanvoerder. ,,Ralf Seuntjens heeft tot op de dag van vandaag laten zien er alles aan te willen doen met De Graafschap naar de eredivisie te willen gaan”, verklaart algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp.

,,In het gesprek dat we vanmiddag indringend en uitgebreid met Ralf hebben gehad, heeft hij nogmaals herhaald dat hij er alles aan wil doen om met De Graafschap te promoveren. En dat De Graafschap het grootste belang is op dit moment. Wij geloven in Ralf Seuntjens. Het is aan hem om dat te laten zien.”

,,Achteraf weten we pas of het allemaal goed is geweest”, benadrukt Ostendorp. ,,Maar een mindere wedstrijd spelen, zal niet betekenen dat zijn ambitie minder is. Dat vertrouwen hebben we aan hem gegeven. Het is aan hem om dat uit te betalen.”

Spijt

Seuntjens laat in dezelfde video weten spijt te hebben van zijn interview van zondag bij ESPN, waarin hij voor het eerst aangaf open te staan voor een transfer naar NAC. In de boetedoening stelt hij dat een vertrek uit Doetinchem niets aan zijn ambitie verandert.

,,Ik ben nog steeds met gedachte bij De Graafschap. En ik wil hier promoveren. Ik denk ook dat iedereen mij intern zo ziet”, zegt de spits.

Rotte appel

,,Ik snap de commotie wel. Vooral omdat NAC een concurrent is. Dan is het een hot item. Was het om een andere club gegaan, dan hadden ze waarschijnlijk gezegd: sluit het hier eerst mooi af. Maar omdat de belangen nu bij elkaar komen, is dat wat lastig. Vanuit supporters snap ik dat ik nu als rotte appel wordt gezien. Dat is niet leuk, maar ik begrijp ze. Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik alles zal geven voor de club zolang dat mogelijk is.”