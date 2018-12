De Graafschap sprokkelt punt in Den Haag bij debuut Etemadi

Het was het tweede punt voor de ploeg van trainer Henk de Jong op vreemde bodem. Eerder eindigde het duel bij FC Emmen in 1-1. De Doetinchemmers bleven door het gelijkspel wel op de zeventiende plek staan.

Stef Nijland keerde terug in de basis bij De Graafschap. Nijland was de vervanger van spits Fabian Serrarens, die niet fit genoeg was om te starten. Linksback Jordy Tutuarima verving de geschorste Lars Nieuwpoort.

Er viel in de eerste helft weinig te genieten in het Cars Jeans Stadion. ADO Den Haag had moeite de Doetinchemse muur te doorbreken en werd zelden gevaarlijk. De grootste kans voor rust was voor De Graafschap. Daryl van Mieghem werd na 12 minuten weggestuurd door Youssef El Jebli, maar mikte net naast. ADO-topschutter Nasser El Khayati schoof een bal rakelings voor het doel van Jurjus langs.

Keeperswissel

Jurjus keerde na de pauze niet meer terug. De doelman bleef geblesseerd in de kleedkamer achter en werd vervangen door Etemadi, die zijn competitiedebuut bij De Graafschap maakte. Etemadi moest al binnen een minuut in actie komen. Elson Hooi dook vrij voor hem op, maar de doelman redde knap met zijn been. In de rebound mikte El Khayati net naast.

De topscorer van ADO zorgde daarna nog enkele keren voor gevaar, maar de Doetinchemmers kregen ook kansen. Een schot van Leeroy Owusu werd ternauwernood overgetikt door Robert Zwinkels en Furdjel Narsingh lepelde de bal over de ADO-doelman en het lege doel. In de slotfase golfde het spel op en neer, maar gescoord werd er niet.