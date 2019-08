De Graafschap stapt over op hitteplan; training vervroegd

video El Jebli: van vakkenvul­ler naar grootver­die­ner in de woestijn

26 augustus HARMAH/ DOETINCHEM - Met zijn lucratieve transfer naar Al-Faisaly in Saudi-Arabië is voor Youssef El Jebli een droom in vervulling gegaan. Maar de aanvallende middenvelder, vier jaar geleden nog amateur én vakkenvuller, laat De Graafschap met pijn in zijn hart achter.