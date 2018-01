De Graafschap start 2018 in mineur

LEEUWARDEN – De Graafschap is het nieuwe jaar met een nederlaag begonnen. De Achterhoekers gingen in Leeuwarden met 3-2 onderuit en zijn gezakt naar de zevende plek in de eerste divisie.

De Graafschap wacht al lang op een overwinning. De laatste zege dateert van vrijdag 1 december (1-0 tegen Jong AZ). Uit de vier daaropvolgende duels werd nog slechts één punt gepeurd.

De Graafschap-trainer Henk de Jong verwees in de eerste officiële wedstrijd van 2018 linksback Andrew Driver naar de bank. De oefenmeester vindt de Brit niet gretig genoeg en verdedigend te kwetsbaar. De linksbackpositie werd in het Cambuurstadion ingenomen door Jordy Tutuarima. Daardoor kwam er op het middenveld een plek vrij voor Robert Klaasen, zodat nieuweling Frank Olijve op de bank begon.

In de spits nam Sjoerd Ars de plek in van de geblesseerde Anthony van den Hurk. Ars, voor het eerst na zijn neusbreuk zonder masker, kende een geweldige start. In de tiende minuut kopte de Didammer een afgemeten voorzet van Daryl van Mieghem binnen: 0-1.

Vervolgens werd De Graafschap een fase overlopen door de thuisclub. De ploeg van trainer Henk de Jong overleefde een paar hahelijke situaties, maar in de 23ste minuut was het toch raak. De Graafschap zette geen druk, zodat Cambuur-spits Nigel Robertha na een prachtige aanval de gelijkmaker scoorde. Een minuut later was Robertha met een kopbal dicht bij de 2-1, maar nu redde De Graafschap-doelman Filip Bednarek.

In het laatste kwartier voor rust kwamen de Superboeren terug in de wedstrijd. Youssef El Jebli had pech dat zijn prachtige schot op de lat uiteenspatte. In de blessuretijd van de eerste helft sloeg het noodlot toe bij De Graafschap. Een vrije trap van Xander Houtkoop werd van richting veranderd, zodat Bednarek kansloos was: 2-1.

De Jong greep in de rust in en haalde Tim Receveur naar de kant. Zo kon Frank Olijve zijn debuut maken voor de Achterhoekers. Olijve stond koud in het veld toen de 3-1 al achter Bednarek lag. Een treffer die wederom uit een spelhervatting tot stand kwam, want Houtkoop legde een vrije trap op het hoofd van Robertha: 3-1.

Daarna had De Graafschap geluk dat Issa Kallon een grote kans op de 4-1 miste. De ploeg van De Jong bleef zo hopen en kwam in de 64ste minuut terug in de race toen Lars Nieuwpoort na een afgeslagen hoekschop van dichtbij de 3-2 scoorde.

Daarna probeerde De Graafschap het nog wel, maar kreeg geen uitgespeelde kans meer. In de laatste minuut werd het leed nog erger toen arbiter Jochem Kamphuis aanvoerder Sven Nieuwpoort na zijn tweede gele kaart uit het veld stuurde.

Cambuur-De Graafschap 3-2 (2-1). 10. 0-1 Ars, 23. 1-1 Robertha, 45. 2-1 Houtkoop, 50. 3-1 Robertha, 64. 3-2 Lars Nieuwpoort

Scheidsrechter: Kamphuis.

Gele kaart: Sven Nieuwpoort, Klaasen (De Graafschap), Steenvoorden (Cambuur).

Rode kaart: Sven Nieuwpoort (90ste, 2 x geel).

Aantal toeschouwers: 7.277.