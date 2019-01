De Graafschap start met Benschop in degradatiekraker tegen NAC Breda

Het basisdebuut van Benschop gaat vermoedelijk ten koste van linksbuiten Delano Burgzorg.



De Graafschap-trainer Henk de Jong hulde zich donderdag na de afsluitende training nog in nevelen over de opstelling, maar lijkt clubtopscorer Fabian Serrarens vanuit de spits te verhuizen naar de linkerflank.



Benschop maakte vorige week in het uitduel bij Excelsior (2-0 nederlaag) als invaller zijn debuut bij de Doetinchemse club. ,,Dat Benschop gaat spelen, is duidelijk. Hij is een goede speler en we hebben hem niet voor de bank gehaald”, zei De Jong. De trainer was cryptisch over wie het slachtoffer wordt. ,,Delano is misschien de makkelijkste oplossing. Maar ik heb meerdere mogelijkheden.”



De Graafschap is de hekkensluiter van de eredivisie. De achterstand op nummer zeventien NAC is slechts één punt.



Vermoedelijke opstelling De Graafschap: Jurjus; Owusu, Straalman, Van de Pavert, Tutuarima; Matusiwa, Vet, El Jebli; Narsingh, Benschop, Serrarens.