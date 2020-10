De Graafschap start met Seuntjens in beladen clash bij Go Ahead Eagles; Schuurman opnieuw in de basis

DOETINCHEM - Ralf Seuntjens maakt dinsdagavond (18.00 uur) in de beladen clash bij Go Ahead Eagles, op een lege Adelaarshorst, zijn basisrentree bij De Graafschap. De aanvoerder en spits is voldoende hersteld van zijn enkelblessure en kan starten.

De terugkeer van Seuntjens, vorige week maandag als invaller matchwinnaar tegen een tiental van Excelsior (1-2 zege), gaat vermoedelijk ten koste van Johnatan Opoku.

,,Seuntjens gaat zeker starten. Tegen NAC had hij normaal gesproken ook al gespeeld”, doelde De Graafschap-trainer Mike Snoei maandag op de afgelaste topper van vrijdag tegen NAC.

Ook Jesse Schuurman, tegen Excelsior teruggekeerd in de basis, staat in Deventer waarschijnlijk aan de aftrap. ,,Jesse is enorm goed bezig. Ik kan bijna niet om hem heen”, stelde Snoei, die zijn opstelling nog niet wilde verklappen. ,,Jesse is multifunctioneel en brengt veel energie. Hij mag soms alleen nog wel iets brutaler worden.”

Ted van de Pavert keert na een enkelblessure terug in het hart van de defensie. Jasper van Heertum neemt daarmee weer plaats op de reservebank.

Sfeeractie

Snoei was onder de indruk van de sfeeractie van de Brigata Tifosi (BT) van zondag bij De Vijverberg. De fanatieke supportersgroep van De Graafschap zette de spelersgroep met gezang en vuurwerk op scherp voor de kraker bij rivaal Go Ahead, nadat de selectie en stafleden eerst waren rondgeleid langs de wandschilderingen op het stadion.

,,Ik ben niet zo sentimenteel, maar deze actie was schitterend”, vond de trainer. ,,De spelers waren ook onder indruk. Ik vond het vooral ook belangrijk dat we na al die maanden weer eens contact hadden met deze fanatieke supporters. De BT was teleurgesteld dat ze, door de coronacrisis, nog niet eens kennis hadden kunnen maken met een nieuweling als Elmo Lieftink. Brigata heeft de spelers verteld over de historie van de club en had daarna nog een verrassing in petto met de sfeeractie. Dat geeft ons een extra boost op weg naar Go Ahead.”

Afgelast

Het duel bij Go Ahead wordt vanwege de coronamaatregelen zonder publiek gespeeld. De wedstrijd werd eerder op last van burgemeester Ron König van Deventer afgelast om veiligheidsredenen. De Graafschap staat met twaalf punten uit vijf duels op de vierde plaats. Koploper NAC heeft achttien punten uit zes wedstrijden. Go Ahead staat na zes duels met acht punten tiende. Snoei: ,,Wij moeten deze wedstrijd winnen om aansluiting te houden met de ploegen bovenin.”

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: De Boer; Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Dekker, Schuurman, Lieftink; Van Mieghem, Seuntjens, Hamdaoui.