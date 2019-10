De Graafschap start zonder Van Mieghem en Van Huizen tegen Jong FC Utrecht; basisplaats voor Baas

Vleugelaanvaller Van Mieghem is net hersteld van een kuitbeenbreuk. Van Huizen staat na een enkelblessure weer op het trainingsveld. Maar trainer Mike Snoei wil geen risico nemen met het duo, ook met het oog op de confrontatie van maandag bij koploper NAC Breda. Jasper van Heertum vervangt Van Huizen in het hart van de defensie.

Seuntjens

Seuntjens traint na een kuitkwetsuur weer volledig mee met de groep. Maar de kans is groot dat de spits tegen Jong Utrecht nog op de reservebank plaatsneemt. Jordy Thomassen start in dat geval in de punt van de aanval. ,,Ik ga dat nog met Ralf zelf bespreken. Hij is 30 jaar en kent zijn lichaam het best. Maar ik weet dat hij de wedstrijd tegen NAC graag wil spelen.”