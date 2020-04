De Graafschap steekt licht op bij ‘Twente-advocaat’ Segaar

DOETINCHEM - De Graafschap laat zich in zijn strijd tegen de KNVB, net als SC Cambuur, bijstaan door Dolf Segaar. De sportadvocaat gaat de Doetinchemse club, na het mislopen van promotie naar de eredivisie, adviseren over juridische stappen.

In een poging het omstreden KNVB-besluit ongedaan te maken, trekt De Graafschap zoveel mogelijk samen op met SC Cambuur.

De Graafschap en Cambuur zijn woedend op de voetbalbond. De KNVB besloot afgelopen vrijdag dat er dit seizoen geen clubs promoveren en degraderen in het betaalde voetbal. Het verdict volgde na een warrige videovergadering, waarin een meerderheid van de clubs aangaf voor promotie en degradatie te zijn.

De Graafschap en Cambuur stonden in de eerste divisie op een promotieplek, met respectievelijk zeven en elf punten voorsprong op achtervolger FC Volendam. De clubs besloten na intern beraad juridische stappen te ondernemen.

De Graafschap gaat samen met Segaar alle mogelijkheden bekijken alsnog promotie te kunnen afdwingen. De advocaat, gespecialiseerd in sportzaken en als partner verbonden aan het internationale advocatenkantoor CMS, heeft een ruime staat van dienst in de voetbalwereld. Hij staat meerdere eredivisieclubs bij.

Saillant detail is dat Segaar in 2016 indirect een rol speelde bij de degradatie van De Graafschap. De advocaat stond dat jaar FC Twente bij in zijn gevecht tegen de licentiecommissie van de KNVB.

De club uit Enschede zag aanvankelijk zijn eredivisielicentie ingetrokken worden, waardoor De Graafschap aan degradatie leek te ontsnappen. Twente ging in beroep. De Tukkers verloren een kort geding, maar kregen uiteindelijk via de beroepscommissie, het rechtsorgaan van de voetbalbond, alsnog hun gelijk. De Doetinchemse club daalde daardoor toch af naar de eerste divisie. De Superboeren probeerden de degradatie via de rechtbank ongedaan te maken, maar de rechter wees de die vordering af.