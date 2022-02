De Graafschap stelt in eigen huis weer ernstig teleur, doelpuntloos gelijkspel tegen FC Den Bosch

Overwicht, weinig kansen

In de eerste helft viel alleen de sfeer op de tribunes in positieve zin op. Het teruggekeerde publiek zorgde voor een echte voetbalsfeer. Trainer Robbemond had vooraf de hoop uitgesproken dat de toeschouwers zijn ploeg in thuiswedstrijden tot wat grootsere daden zouden inspireren, maar in de eerste helft bleek daar niet veel van. De Graafschap had optisch wel een overwicht, maar tot veel uitgespeelde kansen leidde het niet. Johnatan Opoku was in de 27ste minuut dicht bij een doelpunt, maar zijn inzet werd voor de doellijn weggewerkt. Tien minuten later kopte Opoku nog een keer over.