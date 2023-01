De Graafschap stelt teleur bij hekkensluiter Jong FC Utrecht

COLUMN Er is voor de directie van De Graafschap genoeg werk te doen

De jaarcijfers van De Graafschap over het seizoen 2021-2022 werden vrijdag 30 december op de website van de club geplaatst. Een beetje weggemoffeld, zodat velen het niet eens zagen. Onder het kopje ‘De Graafschap sluit coronaseizoenen redelijk af’ waren drie pagina’s met cijfers te vinden over het afgelopen seizoen. Een jaar eerder, toen er nog dikke winst was gemaakt, was er met tromgeroffel - en al op 28 oktober ! - een document van liefst dertien pagina’s gepresenteerd.

7 januari