De Graafschap stelt teleur tegen FC Eindhoven

De tweede helft begon De Graafschap een stuk energieker. Binnen vijf minuten kregen Elmo Lieftink (2x) en Julian Lelieveld grote kansen op de openingstreffer, maar telkens stond voormalig De Graafschap-doelman Nigel Bertrams in de weg.



Dat deed de goalie in de 63ste minuut opnieuw toen hij een kopbal van Haen onschadelijk maakte. Even later had hij geluk dat een schot van Rick Dekker via de binnenkant van de paal weer het veld in rolde.



Met Danzell Gravenberch als frisse spits probeerde De Graafschap het in de slotfase nog, maar tevergeefs. Twee dure verliespunten werden bijgeschreven.