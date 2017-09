De Graafschap stelt weer teleur

De Graafschap-trainer Henk de Jong had vooraf gezegd dat zijn ploeg ‘minder bescheiden’ moest zijn na de dramatische wedstrijden tegen Kozakken Boys (uitgeschakeld in de beker) en FC Volendam (0-0), maar daar bleek niets van in de eerste helft tegen FC Emmen. Zijn ploeg liep alleen maar achteruit in de 5-3-2-formatie en creëerde in de eerste 45 minuten geen enkele kans. Het was bijzonder armoedig wat de Superboeren lieten zien en met flair en D’ran-voetbal had het niets te maken.

In de rust haalde De Jong de zwak spelende Tim Receveur naar de kant en bracht Youssef El Jebli in het veld. Ook posteerde de trainer linksback Jordy Tutuarima op het middenveld en haalde Daryl aanvaller van Mieghem terug naar de achterste lijn. Het hielp allemaal maar bitter weinig, want De Graafschap kwam niet verder dan een paar afstandsschoten. In de 66ste minuut kwam invaller Omran Haydari na een geweldige steekpass alleen voor Bednarek en maakte geen fout: 0-2.



De Graafschap had geluk dat Sjoerd Ars twee minuten later via een halve omhaal de aansluitingstreffer scoorde. Het was de eerste bal die Emmen-doelman Dennis Telgenkamp tussen de palen kreeg: 1-2.



De fans verruilden de fluitconcerten toch maar weer voor een massale ondersteuning, in de hoop dat het nog goed zou komen. Ineens leek De Graafschap wakker geschud, want in de 77ste minuut liep Anthony van den Hurk bij de tweede paal de 2-2 binnen. Eindelijk gooiden de Achterhoekers de schroom van zich af en hadden in de 80ste minuut zelfs op 3-2 kunnen komen, maar Andrew Driver stuitte op Telgenkamp. Pas in het slotkwartier voetbalde De Graafschap zoals de Achterhoekse fans het graag willen zien. FC Emmen had het bijzonder zwaar, maar kreeg in de extra tijd via Glenn Bijl en Haydary nog wel twee uitgelezen kansen op de 2-3. Bijl schoot echter naast en Haydary stuitte op Bednarek.