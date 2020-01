De Graafschap steunt boycot supporters; spelers in speciale shirts tegen FC Eindhoven

De directieleden en raad van commissarissen (rvc) van de Doetinchemse eerstedivisionist hebben, in navolging van de aanhang, aangekondigd thuis te blijven. De spelers dragen tijdens de opkomst in het Jan Louwers Stadion een shirt met de tekst ‘vrijheid voor supporters’.

De fans van De Graafschap zijn boos over de regels en voorwaarden rond het vervoer en voelen zich niet welkom in Eindhoven, zo hebben zij in een statement laten weten. Het uitvak van FC Eindhoven heeft een capaciteit van 475 plaatsen. Voor de fans van De Graafschap zijn 25 parkeerplaatsen beschikbaar gesteld. Een groot deel van de aanhang moet daarmee verplicht per bus naar Brabant reizen. Dat willen zij niet.