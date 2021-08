De Graafschap terug in de top na zege op gehavend NAC

Na de start in mineur (0-3 tegen Roda JC) volgde vorige week al herstel. Het povere MVV werd in Maastricht simpel met 3-1 aan de kant geschoven. En vrijdagavond volgde de eerste thuiszege. Zes punten uit drie duels is prima, maar het is te veel vroeg voor euforie.

Blessures NAC

De Graafschap trof NAC op een ideaal moment. De Bredanaars, normaal gesproken een concurrent in de strijd om promotie naar de eredivisie, hadden een wagonlading aan geblesseerde spelers. Vooral in defensief opzicht hield NAC-trainer Edwin de Graaf bijna niemand over. Tot overmaat van ramp voor de coach viel Colin Rösler, een van de weinig fitte verdedigers, al na 25 minuten uit en werd vervangen door A-junior Luc Marijnissen. Op drie ervaren krachten na - doelman Nick Olij, Thom Haye en de op De Vijverberg teruggekeerde Ralf Seuntjens - was het een veredeld jeugdteam.

Fortes zorgt voor rust

De middenvelders Elmo Lieftink en Rick Dekker zijn beiden geen dominante spelers, missen creativiteit en zijn ook geen mannetjesputters die op de juiste momenten de duels winnen. Nieuweling Jeffry Fortes kwam in de 62ste minuut als verdedigende middenvelder in het veld. Waarschijnlijk is het de laatste keer geweest dat de international van de Kaapverdische Eilanden op de bank is begonnen, want zijn komst zorgde meteen voor meer rust. Al was het tot op het laatst billenknijpen. NAC werd in de tweede helft steeds brutaler en raakte via invaller Boris van Schuppen zelfs nog de lat. Pas in de 90ste minuut maakte de jongste speler van het veld, de 17-jarige Devin Haen uit Zieuwent aan alle spanning een einde: 2-0.