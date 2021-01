De Graafschap toont herstel en geeft nog niet op

De 1-0 nederlaag bij concurrent Almere City FC was keihard aangekomen bij De Graafschap, want de achterstand op de nummer twee bedroeg gisteravond acht punten. Toch was er in het veld geen sprake van een aangeslagen ploeg.

De Graafschap ging van start met dezelfde spelers als in de verloren wedstrijd bij Almere City FC. De aanvallers Daryl van Mieghem en Mohamed Hamdaoui ontbraken vanwege hamstringblessures, zodat Joey Konings opnieuw een basisplaats kreeg. De aanvaller beschaamde het vertrouwen van trainer Mike Snoei niet, want in de 15e minuut rondde hij een prima voorzet van Julian Lelieveld uitstekend af: 1-0. Het was de eerste competitietreffer van Konings in het shirt van De Graafschap.

Na de 1-0 voorsprong nam Telstar meer initiatief en kreeg via Rashaan Fernandes (shot) en Gyliano van Velzen (kopbal) twee uitgelezen mogelijkheden op de gelijkmaker.

Effectiviteit

Liet De Graafschap vorige week zaterdag in Almere nog grote kansen op een doelpunt liggen, nu was de ploeg van Snoei bijzonder effectief. In de 40ste minuut was ook de tweede Doetinchemse kans een doelpunt. Ralf Seuntjens rondde na een prima aanval bekeken af en liet doelman Jasper Schendelaar volstrekt kansloos: 2-0.

Na rust kreeg aanvoerder Seuntjens al heel snel de kans op 3-0, maar nu redde doelman Schendelaar. In het vervolg kwamen de Superboeren nooit meer in de problemen tegen het zwakke Telstar. De ploeg van Snoei liet na een grotere score neer te zetten en zo te werken aan het doelsaldo.

De Graafschap - Telstar 2-0 (2-0)

15. 1-0 Konings, 39. 2-0 Seuntjens. Gele kaart: Lelieveld (De Graafschap), Najah, El Yaakoubi, Bronkhorst (Telstar). De Graafschap: De Boer; Lelieveld, Van Heertum (80. Hilderink), Van de Pavert, Van Huizen, Tutuarima; Lieftink, Dekker, Verbeek (80. Neghli); Seuntjens, Konings (80. Opoku). Telstar: Schendelaar; Liesdek, Yaakoubi, Cagro, Bronkhorst; Fernandes (80. El Idrissi), Van Velzen (69. Overtoom), Adshead (80. Berenstein), Najah (80. Dijkstra); Plet, Soto (90+1. Vlijter).

