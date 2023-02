De Graafschap-trainer Adrie Poldervaart opgenomen in ziekenhuis

,,Vandaag is Adrie opgenomen in het ziekenhuis waar hij vannacht zal moeten blijven om verschillende testen te ondergaan", meldt De Graafschap op de website.

Crisis bij De Graafschap: ‘Poldervaart zat er apathisch bij en is naar huis gestuurd’ • ‘Gedrag van Tannane is stuitend’

Poldervaart meldde zich zondagochtend, anderhalve dag na de pijnlijke 0-1 nederlaag tegen Telstar, ziek bij de directie van De Graafschap. ,,We spelen dinsdagavond een heel belangrijke bekerwedstrijd tegen De Treffers", aldus Bijvelds. ,,We hebben daarom zondag gezegd dat we woensdag de situatie opnieuw bekijken. Dus ik kan nu niet zeggen of Adrie er vrijdag in de competitiewedstrijd bij NAC wel of niet bij is.”