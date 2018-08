De Graafschap-trainer De Jong: Dit zijn harde lessen

Defensief geblunder lag ten grondslag aan het verlies. Een dekkingsfout van Ted van de Pavert leidde kort voor rust de 1-0 van Mitchell te Vrede in, bij de 2-0 na 50 minuten ontsnapte Karol Mets aan de aandacht van rechtsback Myenty Abena. ,,De doelpunten vielen op dodelijke momenten. Na de 2-0 was het klaar en was NAC heer en meester. Dit zijn harde lessen.''

De Jong baalde vooral van de manier waarop de openingstreffer tot stand kwam. De Graafschap stond op dat moment met tien man op het veld door een blessurebehandeling van Abena. ,,Dat duurde veel te lang. We stonden niet in de organisatie en grepen vervolgens niet in.''

Nijland

De Friese coach verving Stef Nijland, de gevaarlijkste man bij De Graafschap, halverwege voor Furdjel Narsingh. ,,Uit voorzorg, hij had voor de wedstrijd al wat last van pijntjes. Dat was zonde, want Stef brengt voetbal in de ploeg. We hebben aan de bal te weinig lef getoond. Daar gaan we mee aan de gang. Van zulke nederlagen moeten wij leren.''