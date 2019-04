De Graafschap-trainer De Jong: ‘Durf en lef tonen tegen PSV’

Kleine nederlaag bij PSV kan als overwin­ning voelen, want De Graafschap heeft een bonuspunt in handen

11 april DOETINCHEM - Het grote rekenen in de kelder van de eredivisie is begonnen. Het doelsaldo geldt als een bonuspunt in de strijd tegen degradatie. En dus moet De Graafschap tegen PSV in ieder geval de schade beperken.