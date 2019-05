De Graafschap-trainer De Jong gelooft in stunt bij Vitesse: ‘Gaan voor onze laatste kans’

De Jong denkt dat de 'lentestop’ van tweeënhalve week zijn ploeg goed heeft gedaan. Charlison Benschop is hersteld van zijn lichamelijke klachten. Ook Stef Nijland is terug van een hamstringblessure. ,,We hebben de tijd gehad om te herstellen van alle pijntjes en ons klaar te stomen voor de beslissende fase van het seizoen. We moeten er klaar voor zijn.”

De spoeling in de achterhoede is dun bij De Graafschap. Ted van de Pavert komt dit seizoen niet meer in actie vanwege de ziekte van Pfeiffer. Sven Nieuwpoort is op de weg terug van een hersenschudding. Maar het duel bij Vitesse komt voor hem te vroeg. Daarmee keert Lars Nieuwpoort terug in de basis. In de voorhoede twijfelt De Jong op de linkerflank nog tussen Fabian Serrarens en Delano Burgzorg.