De Graafschap-trainer De Jong gooit roer weer om; reserverol dreigt voor Tutuarima

De Jong schakelde een maand geleden voor het uitduel bij Fortuna Sittard (3-1 nederlaag) over naar een systeem met vijf verdedigers. De Friese coach wilde in defensief opzicht meer zekerheid inbouwen. De omzetting leverde in vijf duels slechts drie punten op en De Graafschap incasseerde de laatste weken alsnog veel tegendoelpunten. De Doetinchemmers gingen zondag met 5-0 onderuit bij FC Utrecht.

Tutuarima

,,Ik heb nog geen knoop doorgehakt over de opstelling, maar het is duidelijk dat het anders moet. We moeten aanvallend meer brengen, kansen creëren”, zegt De Jong. ,,Het was de bedoeling om voorlopig weinig te veranderen, maar tegen Utrecht pakte het helemaal verkeerd uit. Wij moeten tot de winterstop per wedstrijd bekijken met welke speelwijze we de meeste kansen op een resultaat hebben.”