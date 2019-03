De Graafschap-trainer De Jong krijgt telefoon van moeder tijdens interview: ‘Die lieve schat is hartstikke trots op me’

De Jong werd in gesprek met Omroep Friesland nog twee keer 'gestoord’. Eerst door zijn 'breurke’, even later door De Graafschap-voorzitter Martin Mos. ,,Die bel ik straks wel terug.”

Respect

De trainer was trots op de prestatie van zijn ploeg. ,,Het was een dik terechte overwinning. Ik heb diep respect voor hoe mijn spelers hun opdrachten hebben uitgevoerd. We wilden vroeg drukzetten, dat deden we goed. In de tweede helft bleven we ook vooruit voetballen. Als wij gaan inzakken, gaat het mis. Het voelt heerlijk om hier in Friesland te winnen.’'