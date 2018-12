De Graafschap-trainer De Jong looft debutant Etemadi: ‘Fantastische redding’

DEN HAAG - De Graafschap-trainer Henk de Jong sprak zaterdagavond na het gelijkspel bij ADO Den Haag (0-0) lovende woorden over Agil Etemadi. De reserve-doelman maakte na rust zijn competitiedebuut bij de Doetinchemse eredivisionist en was meteen van waarde.

Etemadi verving halverwege Hidde Jurjus, die met een rugblessure achterbleef in de kleedkamer. ,,Agil heeft het geweldig gedaan. Hij heeft ons met een fantastische redding op de been gehouden’', doelde De Jong op een cruciaal moment in de eerste minuut na rust. Etemadi voorkwam met zijn been een treffer van ADO-aanvaller Elson Hooi. ,,Als die bal erin was gegaan, was het waarschijnlijk heel anders afgelopen.’'

De Friese coach hield gemengde gevoelens over aan het gelijkspel. ,,Ik ben heel blij dat we de nul hebben gehouden. De afgelopen weken hebben we tegenslag op tegenslag gehad, dit is een opsteker. Maar eigenlijk hadden we deze wedstrijd moeten winnen. Wij hebben in de omschakeling de grootste kansen gehad.’'

