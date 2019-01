De Graafschap-trainer De Jong na mokerslag bij Excelsior: ‘We doen onszelf tekort’

De Jong was furieus over de manier waarop De Graafschap de eerste tegentreffer incasseerde. Excelsior had lange tijd niets in te brengen, maar kreeg de 1-0 in de schoot geworpen. Jordy Tutuarima liet Mounir El Hamdaoui na 76 minuten te gemakkelijk voorzetten, waarna Luigi Bruins in tweede instantie binnenschoot. ,,Er was tot dat moment helemaal niets aan de hand", foeterde De Jong. ,,Jordy moest kortzitten en de voorzet eruit halen. Leeroy (Owusu, red.) draaide er daarna met zijn kont in en zag de bal niet meer. Zulke fouten kunnen wij ons niet permitteren.”