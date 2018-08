De Graafschap-trainer De Jong: We kunnen op dit moment niet beter

De Graafschap maakte pas in het slotkwartier aanspraak op een resultaat. Dat rekende De Jong zijn ploeg aan. ,,Ik vond ons te timide. We gaven niet veel kansen weg, maar creëerden ook weinig. Er zat te weinig snelheid in. We moeten sneller gaan denken en handelen'', vond de Friese coach. ,,Het was zuur dat we op slag van rust een tegentreffer moesten incasseren. Daar stonden we verdedigend niet goed.''

,,Pas na een uur drongen we meer aan en gingen we in een resultaat geloven. Dat had moeten resulteren in een doelpunt'', meende De Jong, die Jordy Thomassen kort voor tijd dé kans op de 1-1 zag missen. ,,Die bal had erin gemoeten. Een punt was een goed resultaat geweest.''

Arbitrage