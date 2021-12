De Graafschap-trainer Robbemond na zure nederlaag: ‘Ik ben zwaar gefrustreerd’

,,Als je aan honderd mensen de kansen laat zien, maar er geen uitslag bij geeft, zullen ze allemaal zeggen dat De Graafschap heeft gewonnen", aldus Robbemond. ,,Maar de realiteit is anders.” ,,Dit is moeilijk te verkroppen", vervolgde Robbemond. ,,Ik denk dat we op deze manier al elf, twaalf punten hebben weggegeven. Anders hadden we bovenaan gestaan. Ja, uiteindelijk is het een gebrek aan kwaliteit als je zo veel kansen mist. En het is heel frustrerend, zeker omdat we heel veel dingen wel goed doen en ik de spelers qua inzet ook niets kan verwijten.”

‘We kijken altijd naar versterkingen’

Feit is echter dat FC Volendam en Excelsior steeds verder weglopen in de Keuken Kampioen Divisie. Daarom lijken versterkingen in de winterstop noodzakelijk. ,,We kijken altijd naar versterkingen”, zegt Robbemond.



,,Maar iedereen weet ook dat het moeilijk is om een speler of spelers met scorend vermogen aan te trekken. Die jongens laten andere clubs niet zo maar gaan.”



Robbemond erkende dat de tweede helft tegen Helmond Sport van een stuk lager niveau was dan het eerste bedrijf. ,,We hadden minder diepte in ons spel en Helmond Sport deed het na rust beter en kreeg van de scheidsrechter ook de mogelijkheid om tijd te rekken. Soms mocht de keeper de bal wel twintig seconden in zijn hand houden.”