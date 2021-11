De Graafschap-trainer Robbemond onder de indruk van reacties na overlijden Kistemaker: ‘Veel voor de club betekend’

DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Reinier Robbemond merkt dat het overlijden van Simon Kistemaker veel teweeg heeft gebracht bij zijn club en in de Achterhoek. ,,Hoe mensen hier over hem praten, en hoe supporters op zijn overlijden reageren, laat zien hoeveel hij voor deze club heeft betekend”, zei Robbemond in aanloop naar het thuisduel van vrijdag (20.00 uur) met Jong Ajax over de voormalig culttrainer van de Doetinchemse club.

,,Ik heb Kistemaker persoonlijk zelf helaas niet gekend. Maar ik heb wel bij clubs gespeeld waar hij ook heeft gewerkt”, doelt Robbemond op De Graafschap, FC Utrecht en Dordrecht. ,,Overal waren spelers positief over hem. In de verhalen ging het vaker over Kistemaker als mens dan als trainer. Over dat hij enorm eerlijk en rechtdoorzee was. Dat zegt ook veel over hoe hij was.”

Kistemaker werkte van 1989 tot 1993 bij De Graafschap. Onder zijn leiding werden de Superboeren in 1991 ongeslagen kampioen in de eerste divisie. Bij de muurschildering van ‘De Kist’ aan de buitenzijde van De Vijverberg, het stadion van de eerstedivisionist, is een herdenkplek ingericht. Veel supporters hebben al bloemen gelegd.

Robbemond: ,,Ik kan het waarderen hoe de mensen hier, vooral supporters, reageren op zijn overlijden. Daar is deze club ook vrij uniek in. Het is bijzonder dat een trainer zo lang na zijn vertrek nog zo populair is.”

Minuut stilte

Voorgaand aan het duel met Jong Ajax wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Kistemaker. Ook zullen de spelers rouwbanden dragen.

Giovanni Korte keert tegen de Amsterdamse beloftenploeg normaliter terug in de basis. De aanvaller is hersteld van een ribblessure. Dat gaat ten koste van de 17-jarige Philip Brittijn. Robbemond wilde zijn opstelling nog niet prijsgeven, maar ook Jeffry Fortes kan op een basisplaats rekenen. De multifunctionele voetballer begon vorige week tegen FC Dordrecht (0-4 zege) op de bank na zijn interlandtrip met Kaapverdië.

Met Fortes - en Johnatan Opoku - binnen de lijnen werd het spel van De Graafschap tegen Dordrecht, na een 0-0 ruststand, aanzienlijk beter. ,,Het is duidelijk dat Jeffry een heel belangrijke speler voor ons is. De kans is groot dat hij gaat spelen, maar ik moet de opstelling eerst nog aan de spelers zelf vertellen.”

De Graafschap staat op de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Jong Ajax heeft één punt minder en is de nummer vijf.

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: Jurjus; Lelieveld, Van Heertum, Van de Pavert, Baas; Fortes, Lieftink, Schuurman; Acheffay, Konings, Korte.