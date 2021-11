De Graafschap-trainer Robbemond over vroege wissels: ‘Snap de teleurstelling, maar ze moeten ook kritisch naar zichzelf kijken’

,,Het is vervelend dat we niet minimaal een punt hebben gepakt", zei Robbemond na afloop. ,,Op basis van de eerste helft hadden we zeker niet verdiend te winnen. Na de pauze zaten we beter in de wedstrijd en hadden we de overwinning wel naar ons kunnen of moeten trekken.”

De Graafschap begon uitermate zwak. De Doetinchemse club gaf Jong Ajax alle gelegenheid te combineren en mocht van geluk spreken dat de Amsterdamse talentenfabriek maar één keer scoorde (via Naci Ünüvar).

Verkeerde keuzes

Robbemond kon zich niet volledig vinden in die constatering. ,,Ik vond ons prima starten, in de eerste 10 minuten lukte het ons nog wel om druk te zetten en Jong Ajax niet door te laten komen. Daarna maakten we veel verkeerde keuzes, waardoor zij gevaarlijk werden en kansen kregen. We verloren de grip op de wedstrijd.”

De oefenmeester greep hard in: na 38 minuten gingen Giovanni Korte en Rick Dekker naar de kant voor Philip Brittijn en Milan Hilderink. ,,We wilden op een bepaalde manier drukzetten. En als we de bal veroverden, moesten we meteen profiteren door vooruit te spelen. Als dat dan niet goed gaat, moet je als trainer ingrijpen.”

Pijnlijke wissels

De vroege wissels waren pijnlijk voor Dekker en Korte. Beide spelers gingen zichtbaar teleurgesteld naar de kant. ,,Daar moeten ze ook ziek van zijn, als speler zou ik ook balen als ik gewisseld werd. Nee, ik heb ze nog niet gesproken. Ze mogen teleurgesteld zijn, maar ze moeten ook kritisch naar zichzelf kijken.”

De wijzigingen pakten aanvankelijk goed uit met de snelle gelijkmaker van Joey Konings. De Graafschap kreeg meer grip en werd gevaarlijker. De 2-1 bleef uit, ondanks grote kansen voor Konings en met name Johnatan Opoku.

De Graafschap kreeg daarna de deksel op de neus. Jong Ajax sloeg in de 88ste minuut, bij een tegenstoot na een hoekschop van de Superboeren, toe via Christian Rasmussen: ,,De restverdediging stond niet goed, dat mocht ons niet gebeuren. Zo'n moment kost ons uiteindelijk de wedstrijd. Heel pijnlijk, want we willen graag meedoen om de bovenste plaatsen. Zulke wedstrijden moeten wij dan naar ons toetrekken.”