De Graafschap-trainer Snoei baalt van ‘kunstgrasblessure’ Seuntjens; Franse mosterd moet herstel weer versnellen

,,Volendam heeft een leuk voetbalstadion, maar ik zei het vooraf al tegen Edwin van de Graaf (scheidsrechter, red.): dit kunstgras is verschrikkelijk”, foeterde Snoei na afloop.



,,Deze ondergrond is over de datum. Daar moet echt iets aan gebeuren, maar dat vindt Wim Jonk (trainer van Volendam, red.) ook. Ralf bleef vóór zijn blessure al twee keer met de punt van zijn schoen in het kunstgras steken.”



De coach vreesde Seuntjens, die maandag nader wordt onderzocht, voorlopig te moeten missen. ,,Dit gaat wel even duren. Maar Ralf kennende gaat hij er alles aan doen het proces te versnellen.”