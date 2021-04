De Graafschap-trainer Snoei: ‘Cambuur heeft veruit de beste ploeg van de eerste divisie’

Cambuur op halve kracht tegen De Graafschap? Vergeet het maar, zegt Henk de Jong

28 april DOETINCHEM/LEEUWARDEN - Ja, De Graafschap zit nog altijd in zijn hart. Cambuur-trainer Henk de Jong hoopt van harte dat zijn oude werkgever óók promoveert naar de eredivisie. Maar de Doetinchemse club hoeft vrijdagavond (20.00 uur) in de onderlinge ontmoeting in Leeuwarden niet op een helpende hand te rekenen van de kersverse kampioen.