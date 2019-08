De Graafschap-trainer Snoei: ‘Er moet nog een aanvaller bij’

,,Met Youssef raken wij onze beste speler kwijt”, zegt Snoei. ,,In de eerste week van de voorbereiding werd mij al verteld dat ik rekening moest houden met zijn vertrek. Maar toen werd er niet doorgepakt. In de laatste dagen is er alsnog veel belangstelling gekomen, uit binnen- en buitenland.”

Vleugelaanvallers

,,We zoeken een speler die op meerdere posities in de voorhoede uit de voeten kan”, zegt Snoei, die met Stef Nijland en Jeremy Helmer twee opties heeft voor de positie van El Jebli. ,,Daar is iedereen binnen het technisch hart het gelukkig ook over eens. Maar we zijn niet op zoek naar een spits, die hebben we al met Ralf Seuntjens en Jordy Thomassen.”