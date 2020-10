De Graafschap-trainer Snoei: ‘Geen spijt van uitspraken over corona-uitbraak bij NAC’

Snoei zorgde donderdag voor ophef door te veronderstellen dat NAC er niet alles aan heeft gedaan om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Bij de Brabantse club werden zes coronagevallen geconstateerd . Gevolg was dat de hele selectie in quarantaine moest en de topper De Graafschap-NAC werd afgelast.

De trainer stelde maandag, in aanloop naar de beladen clash bij Go Ahead Eagles, nog steeds achter zijn woorden te staan. ,,Omdat ik weet hoe het verhaal in elkaar zit. De mensen om mij heen ook. Meer wil ik er niet over kwijt. Ik heb het liever over de wedstrijd tegen Go Ahead.”