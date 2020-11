De Graafschap-trainer Snoei geïrriteerd na verloren topper, De Jong blij met zege én koppositie Cambuur

,,Als we in zulke topwedstrijden iets willen afdwingen, moeten we beter met onze kansen omgaan", zei Snoei een half uur na afloop.

De trainer van de Doetinchemse eerstedivisionist had even daarvoor zijn frustraties getoond voor de camera's van FOX Sports. De coach reageerde geprikkeld op de vraag of het verantwoord was linksback Roland Baas, na zijn botsing met Ted van de Pavert, in eerste instantie te laten staan. ,,Jij bent toch geen dokter? Onze dokter is een heel kundige man, laat het aan hem over", liet hij de dienstdoende verslaggever weten.

Snoei baalde stevig van de nederlaag. Maar de trainer had, ondanks het resultaat en moeizame optreden voor rust, lovende woorden over voor zijn elftal. ,,Ik vond dat er echt een team stond. We hebben tot het laatste moment energie in de wedstrijd gestopt. Voor rust hadden we het moeilijk. Cambuur was voetballend beter”, erkende hij.

,,Maar na de pauze heb ik daar weinig meer van gezien. Ik vond ons toen beter. Cambuur schoot de bal alleen nog maar naar voren, daar hebben wij niet van geprofiteerd. De kansen hebben we echt wel gehad. Voor rust had Toine van Huizen de 1-1 moeten maken. In de tweede helft hebben we nog twee, drie van die momenten gehad. Daar hebben we te weinig meegedaan en nu staan we met lege handen. Heel teleurstellend.”

De Jong

Cambuur-trainer De Jong (ex-De Graafschap) stond de media na zijn succesvolle terugkeer op De Vijverberg logischerwijs lachend te woord. ,,Met 0-2 winnen bij De Graafschap, dat is voor ons een prachtig resultaat", zei de coach.

,,We speelden niet ons mooiste voetbal. Maar op basis van de eerste helft is de overwinning denk ik wel verdiend. We kwamen op De Graafschap-achtige wijze op voorsprong, dat vond ik wel mooi; vlak voor rust, uit een standaardsituatie”, doelde hij op de 0-1 van Erik Schouten. ,,In de tweede helft hadden we het lastig met het opportunistische spel van De Graafschap. Maar de 0-2 was een fantastische goal en daarna hadden we nog meer goals kunnen maken.”

De Jong stapte als koploper de bus in. ,,Daar ben ik blij mee. Nu nog even dik twee uur rijden, dan zijn we weer thuis.”