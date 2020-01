De Graafschap-trainer Snoei haalt opgelucht adem: ‘Deze zege geeft een kick’

De coach uit Didam prees zijn aanvoerder Ralf Seuntjens, in de 95ste minuut verantwoordelijk voor de 2-1. ,,Jong Utrecht kreeg kansen op de 0-2, maar wij hadden ook veel vaker moeten scoren. We raakten paal, lat. Stef (Nijland, red.) miste een enorme kans. Maar ik ben tot de laatste minuut in een overwinning blijven geloven.”

‘De Graafschap-mentaliteit getoond’

Snoei beaamde dat de Doetinchemse eerstedivisionist een belabberde eerste helft had afgeleverd en meerdere keren goed was weggekomen. ,,Het veldspel was zeer matig, stroperig. Dat moet beter en daar gaan we komende week ook weer mee aan de gang. Maar we hebben we wél de mentaliteit getoond die bij De Graafschap past. We zijn, gesteund door het publiek, blijven knokken. We bleven jagen op de overwinning. Hopelijk helpt deze zege ons over het dode punt heen”, zei de trainer.