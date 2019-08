De Graafschap-trainer Snoei: ‘Ik snap de teleurstelling bij Nijland’

De Graafschap-trainer Mike Snoei posteert bij afwezigheid van Daryl van Mieghem (kuitbeenbreuk) schaduwspits Youssef El Jebli als rechtsbuiten. Vet vult de opengevallen plek op het middenveld in. Jesse Schuurman moet als de meest vooruitgeschoven pion fungeren.

Onvrede

De reserverol leidt tot onvrede bij Nijland, merkt Snoei. De aanvallende middenvelder had in de voorbereiding lange tijd uitzicht op een basisplaats, maar startte in het openingsduel met SC Cambuur (2-0 zege) op de bank. ,,Ik kan zijn teleurstelling wel begrijpen", zegt de trainer. ,,Het kwam voor hem als een verrassing. Maar ik wist pas vrij laat dat El Jebli nog niet zou vertrekken en misschien wel helemaal niet weggaat. We hebben geprobeerd om hen samen te laten spelen. Maar daar was ik niet tevreden over, ze lijken te veel op elkaar. Ik hoop dat Stef het kan opbrengen te laten zien wat hij kan als ik een beroep op hem doe.”

Jordy Tutuarima keert terug in de basis. De linksback, tegen Cambuur afwezig vanwege rugklachten, neemt de plek over van Roland Baas. Achter de naam van Leeroy Owusu staat nog een klein vraagteken. De rechtsback hield donderdag knieklachten over aan een botsing tijdens de training. Snoei: ,,We moeten afwachten hoe dik zijn knie wordt. Maar ik weet zeker dat Leeroy er heel graag bij wil zijn.”

Van den Hurk

Snoei verwacht een zware avond in Maastricht. MVV begon de competitie vorige week met een 3-2 nederlaag bij Go Ahead Eagles. Ex-Superboer Anthony van den Hurk nam namens de Limburgse club beide doelpunten voor zijn rekening. ,,Anthony is een goede spits. Ze hebben meer spelers om rekening mee te houden. Maar als wij een rol van betekenis willen spelen in de titelstrijd, moeten wij ook in zulke wedstrijden een goed resultaat neerzetten.”