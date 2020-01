De Graafschap-trainer Snoei: ‘Mogen doelpunten niet zo makkelijk weggeven’

,,Natuurlijk ben ik niet tevreden over de uitslag. Als je op 2-1 voorsprong komt, moet je zo'n duel over de streep trekken. Wij zijn er nog niet goed genoeg in wedstrijden vroegtijdig te beslissen", concludeerde de coach van de Doetinchemse eerstedivisionist na afloop in het Zuid-Spaanse Estepona.

De wedstrijd begon om amateuristische redenen 25 minuten later dan gepland. De opponent uit Gibraltar arriveerde rijkelijk laat én met de verkeerde wedstrijdshirts. ,,We moesten lang wachten, onze warming-up werd verstoord. Daar hadden we in het begin van de wedstrijd zichtbaar last van. Europa FC ging veel beter met de omstandigheden om, zij zijn dat misschien wat meer gewend. Wij zijn wat dat betreft ook wat verwende jongens.”

Knullige tegengoals

Snoei zag zijn ploeg al snel op achterstand komen uit een hoekschop. ,,Dat mag nooit gebeuren, afspraken werden niet nagekomen. Normaal gesproken zijn we juist sterk bij standaardsituaties.” Ook de 2-2 kwam op knullige wijze tot stand. Verdediger Jasper van Heertum verspeelde de bal en veroorzaakte daarna een strafschop. ,,Jammer, want Jasper was juist de beste man van het veld. Hij viel geweldig in, stimuleerde de boel van achteruit. Maar wij mogen de doelpunten niet zo makkelijk weggeven.”

De trainer had tussendoor ook veel positieve dingen gezien. De Graafschap liet bij vlagen goede combinaties zien en knokte zich na rust, ondanks vele wisselingen in het elftal, terug in de wedstrijd. ,,In de tweede helft heb ik veel jonge, gretige gasten gezien die iets willen toevoegen aan het team. Roland Baas viel ook sterk in. Dat geeft aan dat we een sterke selectie hebben. Maar voorin willen ons nog versterken.”

Griekse proefspeler maakt indruk

De Griekse proefspeler Giannis Mystakidis viel in positieve zin in. De balvaardige aanvaller was bedrijvig en zorgde met zijn individuele acties voor gevaar. Mystakidis was uit een hoekschop van Leeroy Owusu ook verantwoordelijk voor de 2-1.