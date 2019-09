De Graafschap-trainer Snoei: ‘Natuurlijk leeft de strijd om de periodetitel’

Bij De Graafschap geldt een periodekampioenschap dit seizoen als een 'bonusprijs’. Want de Achterhoekse club gaat voor niets minder dan rechtstreekse promotie (via de titel of de tweede plek). ,,Maar natuurlijk leeft de strijd om de periodetitel", zegt trainer Mike Snoei. ,,Het is gewoon een prijs en een bevestiging dat we op de goede weg zijn.”

Seuntjens en Tutuarima

,,We streven ernaar zoveel mogelijk vertrouwen te geven aan een formatie, dan kun je automatismen kweken", zegt Snoei. ,,Het sprankelende spel dat we tegen Eindhoven hebben laten zien, moet de standaard worden. Daar mogen we best eens een stukje boven of onder zitten. Maar dat niveau moeten we wel nastreven.”