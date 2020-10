De Graafschap-trainer Snoei prijst Seuntjens na heldenrol: ‘Voetbalsprookje in een onromantische tijd’

,,Ik ben heel blij met de overwinning”, zei Snoei. ,,Dat uitgerekend Ralf de goal maakte, is een geweldig verhaal. Een voetbalsprookje in een onromantische tijd.”

De trainer doelde op de troosteloze omstandigheden in het Van Donge & De Roo Stadion én de wonderlijke comeback van Seuntjens. Vanwege de verscherpte coronamaatregelen bleven de tribunes leeg. De ‘Seun of God’ bezorgde De Graafschap, twee weken nadat hij tegen Jong AZ (7-3 nederlaag) per brancard van het veld werd gedragen, de volle buit.