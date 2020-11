De Graafschap-trainer Snoei roept weerstand op als nukkig uithangbord

Tandem Seuntjens-Opo­ku loopt eindelijk weer gesmeerd bij De Graafschap: ‘Johnatan moet brutaler worden’

12 november DOETINCHEM - In het verleden vormden ze een koningskoppel bij VVV-Venlo. Bij De Graafschap verliep de samenwerking tussen Ralf Seuntjens (31) en Johnatan Opoku (30) tot nu toe moeizaam, maar woensdagavond had het duo een belangrijk aandeel in de verdiende zege op NAC Breda (1-0).