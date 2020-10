De Graafschap-trainer Snoei: ‘Testuitslagen zijn spannender dan maken van de opstelling’

Op de vraag of hij zijn elftal na het zwakke optreden van dinsdag bij Go Ahead Eagles (0-0) gaat wijzigen, wilde De Graafschap-trainer Mike Snoei donderdagmiddag nog geen antwoord geven. ,,De uitslagen van de coronatests zijn momenteel spannender dan het maken van de opstelling", stelde Snoei.

De Doetinchemse club is zonder kleerscheuren uit de clash bij Go Ahead gekomen. Sven Blummel keert na hamstringklachten weer terug in de wedstrijdselectie. ,,Sven heeft al enkele keren een terugslag gehad van zijn blessure. We zijn daarom nu iets voorzichtiger met hem omgesprongen.”

Opoku

Johnatan Opoku keert waarschijnlijk terug in de basis bij De Graafschap. Dat gaat vermoedelijk ten koste van Rick Dekker. Jesse Schuurman, tegen Go Ahead de diepste middenvelder, zakt dan iets terug.

Snoei erkende dat De Graafschap in Helmond beter voor de dag moet komen dan in Deventer. ,,Go Ahead speelde heel compact en ik verwacht dat Helmond hetzelfde gaat doen. Zulke teams moet je kapot spelen. Hoe? Door een hoger baltempo te hanteren, soms sneller de diepte te zoeken. In aanvallend opzicht ligt er ook een belangrijke taak voor onze vleugelverdedigers (Jordy Tutuarima en Julian Lelieveld, red.). Backs zijn in het moderne voetbal steeds bepalender.”