De Graafschap-trainer Vreman baalt van snelle uitschakeling in play-offs: ‘Onze fouten zijn hard afgestraft’

De klus van Jan Vreman als hoofdtrainer van De Graafschap zit erop. Met de uitschakeling in de eerste ronde van de play-offs, na de 3-1 nederlaag bij FC Eindhoven, is zijn tijdelijke terugkeer als eindverantwoordelijke bij het eerste elftal in mineur geëindigd.

,,Op voorhand hoop je zoveel mogelijk te bereiken. De play-offs hebben we met wat geluk bereikt, maar daarin zijn we nu veel te snel uitgeschakeld. Dat is teleurstellend", zei Vreman, die in maart de ontslagen Reinier Robbemond opvolgde.

De Doetinchemse eerstedivisionist had de nederlaag in Eindhoven volledig aan zichzelf te wijten, vond ook Vreman. De oud-verdediger zag zijn ploeg vooral in de eerste helft door de ondergrens zakken.

,,De eerste tegengoal kan nog gebeuren”, doelde de clubicoon op de 1-0 van Justin Ogenia. ,,Maar bij de 2-1 en 3-1 stonden we slecht te verdedigen. Of we last hadden van spanning? Het was gewoon niet goed. FC Eindhoven strafte onze fouten hard af.”

Toch hield Vreman lange tijd hoop op een comeback. De Graafschap ging na de pauze met man en macht op jacht naar de aansluitingstreffer. Vooral Camiel Neghli was enkele keren gevaarlijk, maar de 3-2 bleef uit. ,,Ik had echt het gevoel dat Eindhoven zou omvallen als wij zouden scoren. Er lagen al een paar spelers met kramp op de grond, dat gaf mij hoop. Wij hebben ook best wat kansen afgedwongen, maar daar hebben we te weinig meegedaan. Ja, dat is misschien wel het verhaal van het seizoen.”

Vreman maakt nu plaats voor de nieuwe hoofdtrainer Adrie Poldervaart. De Gendringenaar keert terug bij het Onder 18-team van de Doetinchemse club. ,,Ik heb goed kunnen werken met de spelers en stafleden, dat is fijn. Ik denk ook dat er wel iets in positieve zin is veranderd. De binding met de publiek is terug, dat is heel belangrijk. De supporters probeerden ons ook vandaag te helpen”, doelde de oefenmeester op het sfeervolle uitvak met 450 aanhangers. ,,Helaas hebben wij hen niet kunnen belonen met een resultaat.”