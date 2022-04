De Graafschap-trainer Vreman houdt hoop op de play-offs: ‘Zelf nog twee keer winnen, meer kunnen we niet doen’

HELMOND - De Graafschap-trainer Jan Vreman blijft geloven in deelname aan de play-offs. Hoewel de Doetinchemse eerstedivisionist na de ruime zege bij hekkensluiter Helmond Sport (0-4) nog steeds afhankelijk is van de concurrentie, ziet de oefenmeester kansen.

,,Wij moeten zelf eerst onze wedstrijden winnen, anders hoeven we ook niet naar andere uitslagen te kijken", zei Vreman vrijdagavond.

,,Ik ben daarom heel tevreden over de wedstrijd tegen Helmond Sport. We hebben heel goed gespeeld, er was veel beweging. Helmond Sport liet dat toe, zo eerlijk moeten we ook zijn, maar we mogen blij zijn met onze prestatie.”

Gemengde gevoelens

De uitslagen op de andere velden zorgden bij Vreman voor gemengde gevoelens. Almere City greep met een 2-3 zege bij TOP Oss de leiding in de vierde periode. Wint de polderclub de vierde periodetitel, dan moet nummer negen De Graafschap als achtste eindigen. Wat dat betreft was de nederlaag van NAC Breda (1-2 tegen FC Dordrecht) goed nieuws voor de Superboeren. De achterstand op nummer acht NAC bedraagt nog slechts een punt.

,,Onze avond had nog mooier kunnen zijn”, doelde de trainer op de zege van Almere City. ,,Maar het belangrijkste was dat we zelf wonnen.”

De Graafschap speelt in laatste twee speelronden tegen Jong PSV (thuis) en Jong Ajax (uit). NAC speelt nog tegen TOP Oss (thuis) en Excelsior (uit). Almere City wacht nog een uitduel bij ADO Den Haag en thuiswedstrijd tegen Jong AZ. Vreman: ,,Wij moeten zelf nog twee keer winnen, meer kunnen we niet doen.”

Jeugd belangrijk

De eigen jeugd had een belangrijk aandeel in de zege op de onthutsend zwakke hekkensluiter. Basar Önal (17) maakte als invaller de 0-2 na een fraaie solo. Camiel Neghli, ook uit de eigen opleiding, nam twee doelpunten voor zijn rekening.

,,Dat Basar talent heeft, staat buiten kijf. Hij speelt heel vrij”, zei Vreman over Önal. ,,Ik ken hem goed, heb hem onder mijn hoede gehad bij de jeugd. Maar het is altijd afwachten hoe zo'n jongen het in de hoofdmacht doet. Hij deed het heel goed.”