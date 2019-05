De Graafschap trekt aanbieding voor Straalman in; aanvoerder op weg naar de uitgang

Straalman heeft bij De Graafschap een aflopende verbintenis. De Doetinchemse club deed hem in maart een nieuw voorstel. Maar de aanvoerder zette zijn werkgever in de wachtkamer. Straalman heeft de wens om in de eredivisie te blijven spelen en wil pas na het seizoen een knoop doorhakken over zijn toekomst.

‘We wilden graag met Bart door’

De Graafschap heeft nu besloten zelf de regie in handen te nemen door de aanbieding in te trekken. ,,Wij kunnen als club niet te lang blijven wachten. We wilden graag met Bart door, maar het moet wel van twee kanten komen. Wij gaan nu verder kijken.”



Hofstede sluit niet helemaal uit dat de club er alsnog uitkomt met Straalman. ,,Maar ik weet niet hoe Bart er nu zelf in staat. Misschien heeft hij al een nieuwe club.”



Straalman is een exponent uit de eigen jeugd. De Winterswijker is momenteel bezig aan zijn vijfde seizoen in de hoofdmacht van De Graafschap.