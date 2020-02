De Graafschap: van de hel naar de hemel in acht minuten

Van de hel naar de hemel in amper acht minuten. Zo kon de slotfase op De Herdgang in Eindhoven wel worden samengevat voor De Graafschap. Met nog vijf minuten officiële speeltijd leek de Doetinchemse club – voorlopig – af te haken in de directe promotiestrijd.



Maar in een enerverende slotfase poetsten Ralf Seuntjens en Branco van den Boomen de 2-1 van PSV-invaller Sekou Sidibe weg: 2-3. ,,Onvoorstelbaar, wat een ontknoping”, sprak Van den Boomen vol ongeloof. ,,Heerlijk om zo belangrijk te kunnen zijn voor de ploeg.”