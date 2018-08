De Graafschap-verdediger Van de Pavert voelt zich machteloos na 'Avondje NAC'

Van de Pavert (26) wist dat zijn ploeg de eerste competitienederlaag volledig aan zichzelf te wijten had. De tegendoelpunten waren het gevolg van defensieve fouten. En ja, daar was hij zelf ook debat aan geweest. Bij de 1-0 liep doelpuntenmaker Mitchell te Vrede uit zijn rug weg.



,,Tot die goal was er weinig aan de hand, we gaven niet veel kansen weg. Maar we stonden even met tien man en hadden geen druk op de bal”, doelde Van de Pavert op een blessurebehandeling van Myenty Abena. ,,De organisatie stond niet goed. Op het moment dat de voorzet werd gegeven, zette Te Vrede net een stapje naar achteren. De bal viel precies tussen Sven Nieuwpoort en mij in, waardoor hij de bal vrij kon inkoppen. Een vervelend moment zo kort voor rust.”