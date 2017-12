De Graafschap vergooit periodekansen bij Almere City FC

ALMERE - De Graafschap is vrijdagavond tegen de eerste uitnederlaag van het seizoen aangelopen. De Doetinchemse eerstedivisionist verloor, onder erbarmelijke omstandigheden, met 2-1 bij Almere City FC en vergooide daarmee zijn kansrijke positie in de strijd om de tweede periodetitel.

De ploeg van trainer Henk de Jong zag door het verlies de achterstand op Fortuna Sittard, koploper in de tweede periode, oplopen naar vijf punten. De Graafschap speelt nog drie duels in de tweede periode. Voor de winterstop wachten FC Oss (thuis) en Telstar (uit), in 2018 gaan de Superboeren als eerst op bezoek bij Cambuur.

Dat er in het Yanmar Stadion gevoetbald werd, was eigenlijk onverantwoord. Bij aankomst in Almere trof De Graafschap een met sneeuw bedekte kunstgrasmat aan, maar scheidsrechter Martin van den Kerkhof zag geen reden om een streep door het duel te zetten. Hij deed daar bijna niemand een plezier mee, want het kleine beetje publiek kreeg een partijtje toevalsvoetbal voorgeschoteld.

Van den Hurk

De spelers van Almere City FC en De Graafschap hadden alle moeite om op de been te blijven en grossierden in balverlies, maar de openingstreffer van de Doetinchemse club was van grote schoonheid. Anthony van den Hurk kopte na veertien minuten een voorzet van Daryl van Mieghem op schitterende wijze binnen: 0-1. Van den Hurk was even later dicht bij zijn tweede doelpunt, maar hij stuitte van dichtbij op doelman Chiel Kramer.

Almere City FC kwam halverwege de eerste helft op gelijke hoogte. Silvester van der Water profiteerde van een fout van Jordy Tutuarima: 1-1. De Graafschap mocht van geluk spreken dat diezelfde Van der Water de bal even later van dichtbij naast schoof en ook Javier Vet het vizier niet op scherp had staan.

Achtervolging

Vier minuten na de pauze kwam de thuisploeg alsnog op voorsprong. Spits Dennis van der Heijden kreeg alle ruimte om een voorzet vanaf de linkerflank binnen te koppen: 2-1. De Graafschap ging in de achtervolging en was via Mark Diemers dicht bij de 2-2, terwijl Van den Hurk aan de andere kant een inzet van Arsenio Valpoort van de lijn moest halen. Doelman Filip Bednarek hield zijn ploeg daarna met enkele knappe reddingen in leven.

De Jong bracht Sjoerd Ars, spelend met een speciaal aangemeten masker, in als stormram. Veel gevaar leverde het slotoffensief op, waardoor de eerste uitnederlaag een feit was.