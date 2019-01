De Graafschap verhuurt Hamdaoui aan FC Twente

Zware domper voor De Graafschap in degradatie­kra­ker bij Excelsior

26 januari ROTTERDAM - De Graafschap blijft hekkensluiter in de eredivisie. De degradatiekraker bij het povere Excelsior is voor de Doetinchemse club zaterdagavond geëindigd in een onnodige en pijnlijke 2-0 nederlaag.