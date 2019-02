De Graafschap verlaat laatste plaats met cruciale zege op NAC Breda

El Jebli

Het bleek uitstel van executie. El Jebli krulde na 49 minuten een vrije trap schitterend in de bovenhoek: 2-0. Daarna was NAC rijp voor de slacht. De Graafschap kreeg via Javier Vet, Furdjel Narsingh en invaller Serrarens grote kansen, maar liet na een grote uitslag neer te zetten. NAC drong in de slotfase nog even aan. De Graafschap overleefde het slotoffensief en kwam via Leeroy Owusu in de slotseconden alsnog op 3-0, waarna het feestgedruis in alle hevigheid losbarstte.