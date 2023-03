De Graafschap verliest arbitragezaak tegen Sylla Sow

De Graafschap heeft de arbitragezaak tegen voetballer Sylla Sow (26) verloren. De Graafschap dacht in augustus 2022 een overeenkomst te hebben met Sow over een tweejarig contract. Zowel De Graafschap als zijn club, het Engelse Sheffield Wednesday, maakten de transfer wereldkundig.

Snow reisde, toen hij op Schiphol geland was, niet naar Doetinchem maar naar Deventer. Eredivisionist Go Ahead Eagles had hem op het laatste moment ook een voorstel gedaan en daar zag de aanvaller meer heil in. Het leidde tot onbegrip en woede bij De Graafschap, dat een mondelinge overeenkomst met Sow had.

Laakbaar

De Graafschap vond de gang van zaken laakbaar en spande een zaak aan bij de arbitragecommissie. Die vond in januari in Zeist plaats. Deze week kwam de uitspraak en die is voor De Graafschap ongunstig uitgevallen. Sow hoeft de Doetinchemse club geen vergoeding te betalen.

,,We vonden, als directie en RVC, dat we een statement moesten maken naar aanleiding van de affaire Sow”, meldt De Graafschap naar aanleiding van de uitsrpaak. ,,Naar onze club en de sector betaald voetbal. We wilden de onbetamelijkheid aan de kaak stellen.



De arbitragecommissie van de KNVB heeft de onbetamelijkheid en de heersende voetbalmoraal helaas niet als onrechtmatig beoordeeld. Bovendien vindt zij kennelijk dat de transferregels voorrang hebben boven de juridische positie van het arbeidsrecht. Het is teleurstellend, maar we accepteren de uitspraak.”

