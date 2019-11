De Graafschap verliest oefenduel bij MSV Duisburg

De wedstrijd trok een paar honderd toeschouwers, onder wie tientallen supporters van de Doetinchemse eerstedivisionist. Fans van beide clubs hebben al jaren een vriendschapsband en bezoeken met regelmaat elkaars wedstrijden. De Graafschap verscheen met vijf basisspelers aan de aftrap. Sterkhouders als Ralf Seuntjens, Daryl van Mieghem en Ted van de Pavert begonnen op de bank. Frank Olijve maakte na een teenbreuk zijn rentree. Bij Duisburg, ook niet compleet, stond ex-Superboer Vincent Vermeij in de spits.

Terugspeelbal

De Graafschap had het meer dan lastig met de power en fysieke kracht van de Duitse opponent. Duisburg was al binnen een minuut dicht bij de openingstreffer. Na 23 minuten werd het alsnog 1-0. Vermeij onderschepte een te korte terugspeelbal van Toine van Huizen en stelde Ahmet Engin in staat te scoren.